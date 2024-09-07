Наступ Росії на Донеччині: експерт назвав головні цілі окупантів

Росіян зупинили за 10 кілометрів від Покровська.

Українські Збройні сили наразі зупинили просування російських військ на Покровському напрямку. Окупанти перебувають "за десяток кілометрів від покровська та намагаються тиснути в районі інших міст.

Про це розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан в коментарі "24 Каналу".

Він зауважив, що на Покровський напрямок раніше перекинули 15 бригаду Нацгвардії "Кара-Даг". Саме тому бійці непогано там попрацювали.

"Зупинили (просування РФ - Ред.) буквально за десяток кілометрів від Покровська", - зауважив він.

Тим часом російські окупанти почали висуватися в бік Курахового. За словами Світана, противник буде намагатися тиснути в районі Українська та Селидового. Адже це так звана "північна клешня", за допомогою якої росіяни прагнуть створити мале оточення в районі Курахового.

Світан наголошую, що цю "російську "клешню" можна відсікти, просто знищивши за допомогою артилерії". Окрім того, До того ж артилерія може непогано працювати з боку Вугледара та Курахового.

Нагадаємо, колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж розкрив новий маневр військ Росії на Покровському напрямку. Зокрема, стратегія лобових ударів, щоб зайти до міста, не вдалася.

Читайте також:

Відбили позиції у Нью-Йорку і зупинили просування на Покровськ! Головна битва попереду