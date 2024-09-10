"Євробачення-2025": стало відомо, чи братиме Україна участь у конкурсі

Нарешті стало відомо, чи братиме Україна участь в 69-му за рахунком музичному конкурсі "Євробачення", який відбудеться Швейцарії завдяки перемозі Nemo.

Так, довкола участі країни в пісенних перегонах виникало чимало дискусій. Основний аргумент проти – це те, що триває війна. Утім, суспільний мовник офіційно підтвердив, що Україна 2025 року братиме учать у "Євробаченні". За словами голови "Суспільного" Миколи Чернотицького, музичний конкурс – це важливий майданчик, де вкотре можна нагадати про жахливу війну, яку розв'язала Росія.

"Це важливий майданчик комунікації зі світом. Важливо, щоб Україна не сходила з перших шпальт світових медіа, щоб світ пам'ятав про війну, яку проти нас веде росія. "Євробачення" - це ключовий елемент культурної дипломатії, і "Суспільне" зробить все можливе, аби наша країна була представлена якомога краще", - говорить Чернотицький.

Україна візьме учать у "Євробаченні-2025" / Фото: corp.suspilne.media

Так само вважає й голова делегації України на "Євробаченні" Оксана Скибінська. За її словами, 2022-2024 років українці гучно про себе заявили, тож не варто упускати таку можливість і наступного року. Також Скибінська оголосила про початок підготовки до конкурсу.

"Stefania" та "Teresa & Maria" гучно зазвучали на всю Європу, нагадавши про силу українського духу та необхідність підтримки України в час війни. Зараз для нас вкрай важливо, щоб Україну продовжували бачити й чути, а наші актуальні меседжі лунали ще гучніше й проникливіше. "Євробачення" залишається тим майданчиком, де культура говорить не лише через музику, а й через потужні художні образи, що здатні достукатися до тих, хто може не стежити за новинами", - прокоментувала Скибінська.

Нагадаємо, нещодавно організатори "Євробачення-2025" оголосили, в якому місті відбудеться конкурс. Також вже відомі дати проведення пісенних перегонів.

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