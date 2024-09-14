Вчені досліджують загибель тварин у Долині смерті: що стоїть за трагедією

У Національному парку Долина Смерті виявили мертвими щонайменше 11 ослів, і служба національних парків (NPS) підозрює, що їх загибель може бути пов’язана з токсичними водоростями, а не з екстремальною спекою.

Про це пише IFLScience.

Джерело Оулс-Хоул, де виявили мертвих ослів, є водоймою зі стоячою водою, що сприяє росту водоростей і ціанобактерій, особливо після жаркого літа. Ці мікроорганізми можуть виділяти токсини, небезпечні для здоров’я тварин.

На знак попередження про небезпеку біля джерела встановили таблички, які застерігають, що вода небезпечна для людей і домашніх тварин, а також радять уникати контакту з мертвими ослами. Суперинтендант Майк Рейнольдс зазначив, що служба національних парків працює над тим, щоб прибрати ослів з території парку, щоб захистити як їх самих, так і місцеву природу.

Осли в Долині Смерті є інвазивним видом, що походить від африканського дикого осла, завезеного під час Золотої лихоманки 19 століття. Сьогодні в парку проживає близько 4000 ослів. Вони поглинають величезну кількість рослинності, що є важливим ресурсом для місцевих тварин, і можуть обмежувати доступ до води. Окрім цього, осли можуть бути агресивними, що ускладнює життя іншим тваринам.

Зусилля по контролю чисельності ослів з 2005 року значно зменшилися через брак коштів. Наразі BLM і NPS видалили 43 ослів, а організація Peaceful Valley Donkey Rescue зловила 256 ослів з 2018 року. Незважаючи на це, популяція залишається великою. На щастя, нещодавнє дослідження показало, що пуми на південному заході США полюють на ослів, що може допомогти в контролюванні їхньої чисельності.

Нагадаємо, цього літа долину смерті накрила рекордна спека, там температура сягнула 54°C.

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