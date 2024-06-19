Понад 500 паломників загинули від спеки під час ходи до Мекки – Reuters

Аномальна спека стала причиною смерті щонайменше 550 мусульман, які прибули до Саудівської Аравії для здійснення хаджу – традиційного паломництва до святих місць Мекки та Медини. Серед загиблих: 323 вірянина з Єгипту, 60 з Йорданії, 35 громадян Тунісу і щонайменше 6 громадян Йорданії. Також про загибель своїх громадян повідомляли Індонезія, Іран та Сенегал.

Про це пише Reuters.

Температура в головній мечеті Мекки цього тижня сягнула позначки у 51,8 ℃. Загальна кількість мусульман, які цьогоріч здійснюють хадж, становить 1,8 мільйона людей.

Хадж – це щорічне паломництво, яке мільйони мусульман здійснюють до Мекки для релігійних обрядів. Хадж, одне з найбільших масових зібрань у світі, є обов'язком, який випадає раз у житті для працездатних мусульман.

Зазначається, що тисняви, пожежі в наметах та інші нещасні випадки стали причиною загибелі сотень людей під час хаджу до Саудівської Аравії за останні 30 років.

У дослідженні Geophysical Research Letters, проведеному 2019 року, йдеться, що внаслідок підвищення температури в Саудівській Аравії через зміну клімату паломники, які здійснюють хадж, зіткнуться з "надзвичайною небезпекою".

Нагадаємо, у Греції б'ють на сполох через аномальну спеку – люди гинуть на вулицях.

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