Люди гинуть на вулицях: у Греції б'ють на сполох через аномальну спеку

Грецію охопила хвиля шаленої спеки. Температура перевищує +38°C протягом щонайменше трьох днів.

Про це повідомляє Іndependent.

Усім, хто планує поїздку до України, оголосили термінове попередження.

Зазначається, що вже четверо відпочивальників загинули і ще більше людей зникли безвісти через рекордні температури. Зокрема, мервим знайшли відомого у Греції телевізійного лікаря Майкла Мослі. Чоловік знепритомнів і загинув під час прогулянки.

Через туристичні об'єкти в Афінах і за їх межами були змушені зачинитися.

"Акрополь також зачинив свої двері для відвідувачів після повідомлень про людей, які непритомніють у черзі", - йдеться в повідомленні.

Влада країни оголосила тривогу про спеку третього рівня. Місцевих закликають працювати з дому та уникати напружених занять на свіжому повітрі.

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"У 20-му столітті у нас ніколи не було хвилі тепла до 19 червня. У XXI столітті їх було кілька, але жодного до 15 червня", - кажуть місцеві метеорологи.

На північно-західному узбережжі Криту зафіксовано найвищу температуру: стовпчик термометра сягнув +44,5°C.

"Також 5 червня на Криті було знайдено мертвим 67-річного голландського туриста. Чоловік знепритомнів під час переходу через ущелину Мілон у Ретімно. Того ж дня 70-річний французький турист знепритомнів і помер під час прогулянки пляжем на Криті. Четверта смерть туриста була зареєстрована в четвер, 13 червня, знову на Криті. 80-річний чоловік вийшов із готелю, а потім його тіло знайшли біля місця археологічних розкопок", - розповіли в повідомленні.

Тим часом на повернення спеки в Україні варто чекати з початком нового тижня.

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