Бельгія – Словаччина: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Бельгійці та словаки є суперниками збірної України у груповому етапі чемпіонату Європи.

У понеділок, 17 червня, збірні Бельгії та Словаччини зустрінуться в матчі першого туру групи Е фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на "Франкфурт Арені" у Франкфурті. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

В іншому матчі стартового туру квартету E збірна України зіграє з Румунією (17 червня, початок – о 16:00 за київським часом).

Текстова онлайн-трансляція матчу Румунія – Україна доступна на нашому сайті.

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До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Де дивитися матч Бельгія – Словаччина

В Україні поєдинок Бельгія – Словаччина ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Бельгія – Словаччина

Абсолютним фаворитом поєдинку є збірна Бельгії, на перемогу якої можна поставити з коефіцієнтом 1,54. Нічия – 4,35. Виграш словаків – 6,40.

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