Лайфгак, як правильно підкотити джинси

Один з найлегших способів змінити звичайний вигляд джинсів — підкотити їх. Просто кілька рухів — і такий трюк не лише зробить джинси практичнішими, але й трендовими.

На сторінці фешнблогерки Hannah Warling вийшло цікаве відео, як красиво підкотити джинси, прибравши їхню зайву довжину та не вкоротивши візуально ноги, щоб штани мали елегантний вигляд і не псували ваш образ.

Ширина відвороту залежить від моделі джинсів. Вільним моделям пасують вузькі відвороти завширшки 2-3 см, а ось вузькі джинси мають гарний вигляд з відворотами на 5-6 см. Щоб все було акуратно, можна пропрасувати джинси. Так вони матимуть більш охайний вигляд і не буде ризику, що вони раптово повернуться до свого попереднього стану.

Не всім джинсам пасують відвороти — наприклад, джинси кльош або палацо краще залишити на повну довжину, не обтяжуючи низ штанів.

Якщо вам не подобаються складки знизу, а великі підвороти не підходять і робити ви їх не хочете, просто заправте штанину трохи всередину до шва, а потім підкотіть край. У такому разі підворот зовсім непомітний, немає візуального навантаження знизу і все має естетичний та елегантний вигляд.

Цей лайфгак спрацює не лише з джинсами, але й з деякими штанами, однак зверніть увагу — якщо ви хочете використати його на широких штанинах, то доведеться трохи їх підшити, щоб вони не розкрутились назад.

Читайте також: