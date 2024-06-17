Воїни ЗСУ вперше затрофеїли російський "танк-сарай" – відео

Трофей окупантів взяли на східній ділянці фронту.
Військові Збройних сил України вперше захопили так званий "танк-сарай" окупантів на східному напрямку фронту.
Відео опублікував журналіст Віталій Глагола.
Також українські військові взяли в полон екіпаж танка.
Нагадаємо, раніше "модернізований" танк окупантів, який більше схожий на амбар чи сарай, помітили біля Красногорівки.
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