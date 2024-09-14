Ученые исследуют гибель животных в Долине смерти: что произошло

В Национальном парке Долина Смерти обнаружили мертвыми по меньшей мере 11 ослов, и служба национальных парков (NPS) подозревает, что их гибель может быть связана с токсичными водорослями, а не с экстремальной жарой.

Об этом пишет IFLScience.

Источник Оулс-Хоул, где обнаружили мертвых ослов, является водоемом со стоячей водой, способствующей росту водорослей и цианобактерий, особенно после жаркого лета. Эти микроорганизмы могут выделять токсины, небезопасные для здоровья животных.

В знак предупреждения об опасности у источника установили таблички, предупреждающие, что вода опасна для людей и домашних животных, а также советуют избегать контакта с мертвыми ослами. Суперинтендант Майк Рейнольдс отметил, что служба национальных парков работает над тем, чтобы убрать ослов с территории парка, чтобы защитить как их самих, так и местную природу.

Ослы в Долине Смерти представляют собой инвазивный вид, происходящий от африканского дикого осла, завезенного во время Золотой лихорадки 19 века. Сегодня в парке проживает около 4000 ослов. Они поглощают множество растительности, что является важным ресурсом для местных животных, и могут ограничивать доступ к воде. Кроме того, ослы могут быть агрессивными, что усложняет жизнь другим животным.

Усилия по контролю численности ослов с 2005 года значительно уменьшились из-за нехватки средств. В настоящее время BLM и NPS удалили 43 ослов, а организация Peaceful Valley Donkey Rescue поймала 256 ослов с 2018 года. Несмотря на это, популяция остается большой. К счастью, недавнее исследование показало, что пумы на юго-западе США охотятся на ослов, что может помочь в контроле их численности.

Напомним, этим летом долину смерти накрыла рекордная жара, там температура достигла 54°C.

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