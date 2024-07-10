Долину смерті накрила рекордна спека: температура сягнула 54°C

Останні 13 місяців на Землі планомірно встановлюються нові температурні рекорди. Не оминули вони й Долину смерті.

Про це пише IFLScience.

Дослідники виявили, що хвиля спеки, яка сьогодні котиться планетою, довела температуру в Долині Смерті майже до світового рекорду. Зазначимо, що раніше максимальна температура, зафіксована вченими, була зафіксована у Фернес-Крік (Каліфорнія, США) і становила 56,7°C. У результаті їй присвоїли титул "найвищої зареєстрованої температури у світі", утім, деякі експерти заперечують його.

Метеорологи помітили, що спека сягнула позначки в 40°C 3 липня, а потім почала зростати, доки не досягла 54°C. Дані Національної метеорологічної служби припускають, що тепловий рекорд, ймовірно, триватиме до 11 липня.

У результаті співробітники національного парку Долина Смерті були змушені звернутися до відвідувачів із попередженням про необхідні запобіжні заходи, які дадуть змогу впоратися з виснажливими температурами.

Раніше дослідники попередили, що найближчим часом ми зіткнемося з безпрецедентними змінами клімату.

Це ще була не спека! Україну пектимуть ще більші температури

Читайте також: