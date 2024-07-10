Долину смерті накрила рекордна спека: температура сягнула 54°C

Температура повітря постійно зростає.
Останні 13 місяців на Землі планомірно встановлюються нові температурні рекорди. Не оминули вони й Долину смерті.
Про це пише IFLScience.
Дослідники виявили, що хвиля спеки, яка сьогодні котиться планетою, довела температуру в Долині Смерті майже до світового рекорду. Зазначимо, що раніше максимальна температура, зафіксована вченими, була зафіксована у Фернес-Крік (Каліфорнія, США) і становила 56,7°C. У результаті їй присвоїли титул "найвищої зареєстрованої температури у світі", утім, деякі експерти заперечують його.
Метеорологи помітили, що спека сягнула позначки в 40°C 3 липня, а потім почала зростати, доки не досягла 54°C. Дані Національної метеорологічної служби припускають, що тепловий рекорд, ймовірно, триватиме до 11 липня.
У результаті співробітники національного парку Долина Смерті були змушені звернутися до відвідувачів із попередженням про необхідні запобіжні заходи, які дадуть змогу впоратися з виснажливими температурами.
Раніше дослідники попередили, що найближчим часом ми зіткнемося з безпрецедентними змінами клімату.
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