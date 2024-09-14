Россияне разрушили еще один мост в Покровске: подробности

Накануне 13 сентября российская армия разрушила путепровод "Восточный" в Покровске Донецкой области. В настоящее время движение по мосту невозможно.

Об этом сообщают в Покровской городской военной администрации.

"В 05.40 в результате попадания в путепровод "Восточный" были повреждены его опоры, административные здания и энергетические объекты. В тот же день около 22.30 очередным ударом со стороны российских войск путепровод был разрушен", — говорится в сообщении.

Местные власти информируют, что за прошедшие сутки россияне несколько раз обстреливали Покровск. Оккупанты наносили удары по дорожно-транспортной инфраструктуре города и частному сектору. Также в результате атаки FPV-дрона повреждены два домохозяйства в частной застройке города.

Как сообщалось, на днях под Покровском оккупанты пошли в наступление с кучей бронетехники. Российская армия не прекращает попыток прорвать линию обороны ВСУ на Покровском направлении.

Читайте также:

Россияне уничтожили водоснабжение в Покровске - срочная эвакуация