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Квашеная капуста в пакете: оригинальный рецепт

Время готовки
30 минут
Пищевая ценность на 100 г
74 ккал
Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
152
Время на прочтение
1 мин
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Квашеная капуста в пакете: оригинальный рецепт

Квашеная капуста в пакете / Фото: Credits

Блюдо содержит много витаминов. Подайте в качестве самостоятельной закуски или используйте для приготовления борща, винегрета или вареников. 

Ингредиенты

капуста белокочанная
1 кг
морковь
1 шт.
соль
1 ст. л.
сахар
1 ст. л.
перец горошком
6 шт.
  1. Морковь помойте, очистите и натрите на терке для корейской моркови.
  2. Капусту тонко нашинкуйте. 
  3. Выложите в миску капусту, морковь, перец горошком, соль и сахар. Перемешайте овощи, слегка приминая руками, чтобы соль и сахар растворились в капустном соке.
  4. Переложите в целлофановый пакет, плотно завяжите и отправьте в холодильник на двое суток. Через 6 часов встряхните пакет и повторяйте такую процедуру каждые 6 часов.
  5. Готовое блюдо переложите в емкость и накройте крышкой. Храните в холодильнике.

Советы:

  • Целлофановый пакет для капусты должен быть прочным и неповрежденным.

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