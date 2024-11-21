Квашеная капуста в пакете: оригинальный рецепт

Блюдо содержит много витаминов. Подайте в качестве самостоятельной закуски или используйте для приготовления борща, винегрета или вареников.
Ингредиенты
- капуста белокочанная
- 1 кг
- морковь
- 1 шт.
- соль
- 1 ст. л.
- сахар
- 1 ст. л.
- перец горошком
- 6 шт.
- Морковь помойте, очистите и натрите на терке для корейской моркови.
- Капусту тонко нашинкуйте.
- Выложите в миску капусту, морковь, перец горошком, соль и сахар. Перемешайте овощи, слегка приминая руками, чтобы соль и сахар растворились в капустном соке.
- Переложите в целлофановый пакет, плотно завяжите и отправьте в холодильник на двое суток. Через 6 часов встряхните пакет и повторяйте такую процедуру каждые 6 часов.
- Готовое блюдо переложите в емкость и накройте крышкой. Храните в холодильнике.
Советы:
- Целлофановый пакет для капусты должен быть прочным и неповрежденным.
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