В Днепре произошли взрывы: что известно

Россияне массированно атаковали Днепропетровщину.
Утром четверга, 21 ноября, в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Армия РФ запустила ракеты.
Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые каналы.
"В Днепре слышны звуки взрывов, передают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.
Позже глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за российских обстрелов в Днепре повреждено промышленное предприятие.
"С раннего утра агрессор массированно атаковал область. На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, на рассвете 21 ноября Россия выпустила ракеты. Во всей стране объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы.