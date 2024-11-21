В Днепре произошли взрывы: что известно

Утром четверга, 21 ноября, в Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Армия РФ запустила ракеты.

Об этом сообщили местные медиа и мониторинговые каналы.

"В Днепре слышны звуки взрывов, передают корреспонденты "Суспільного"", — говорится в сообщении.

Позже глава ОВА Сергей Лысак сообщил, что из-за российских обстрелов в Днепре повреждено промышленное предприятие.

"С раннего утра агрессор массированно атаковал область. На данный момент известно о повреждении промышленного предприятия в Днепре. Также в городе произошло два пожара", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, на рассвете 21 ноября Россия выпустила ракеты. Во всей стране объявлена воздушная тревога, раздаются взрывы.

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