У Зеленского отреагировали на предложение РФ разделить Украину

Сценарий разделения Украины на три части, как это предлагает Российская Федерация, пока невозможен для реализации, а вот разделение РФ вполне возможно.

Об этом в комментарии "РБК Украина" заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Купит ли этот сценарий кто-то? Я думаю, нет. Сегодня сценарий возможен другой — это разделение России", — сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что концепция уничтожения Украины – это базовый сценарий, который россияне хотят реализовать.

"Это то, о чем Россия постоянно думала — поделить Украину. Это один из сценариев. Он базовый и пока он не реализован, если Россия остается "путинской", то они будут пытаться решить это так или иначе", — отметил Подоляк.

Ранее сообщалось, что РФ может пытаться передать США через представителей иностранных государств план распределения территории Украины на три части.

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