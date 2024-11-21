Ракетная атака: на Полтавщине гремят взрывы

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Сегодня, 21 ноября, в Полтавской области прогремели взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.
"Ракеты Х-101 мимо Полтавы на сверхнизкой высоте курсом на Кременчугский район", — пишут мониторинговые каналы.
Напомним, в ночь на 21 ноября 2024 года вся Украина "покраснела" из-за объявления воздушной тревоги. Также сообщалось, что в воздухе наблюдаются 3 борта Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2", с северным курсом.
В СНБО предупредили, что враг продолжает накапливать ракеты для нескольких массированных атак, планируя новые удары по Украине. Благодаря тщательному мониторингу и разведке Украина готова к защите.
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