Ракетная атака: на Полтавщине гремят взрывы

Сегодня, 21 ноября, в Полтавской области прогремели взрывы. В настоящее время в регионе объявлена воздушная тревога.

"Ракеты Х-101 мимо Полтавы на сверхнизкой высоте курсом на Кременчугский район", — пишут мониторинговые каналы.

Напомним, в ночь на 21 ноября 2024 года вся Украина "покраснела" из-за объявления воздушной тревоги. Также сообщалось, что в воздухе наблюдаются 3 борта Ту-95МС с авиабазы "Энгельс-2", с северным курсом.

В СНБО предупредили, что враг продолжает накапливать ракеты для нескольких массированных атак, планируя новые удары по Украине. Благодаря тщательному мониторингу и разведке Украина готова к защите.

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