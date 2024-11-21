Ракетна атака: на Полтавщині гримлять вибухи

Сьогодні, 21 листопада, на Полтавщині пролунали вибухи. Наразі в регіоні оголошена повітряна тривога.

"Ракети Х-101 повз Полтаву на наднизькій висоті курсом на Кременчуцький район", - пишуть моніторингові канали.

Нагадаємо, у ніч проти 21 листопада 2024 року уся Україна "почервоніла" через оголошення повітряної тривоги. Також повідомлялося, що в повітрі спостерігаються 3 борти Ту-95МС з авіабази "Енгельс-2", з північним курсом.

У РНБО попередили, що ворог продовжує накопичувати ракети для кількох масованих атак, плануючи нові удари по Україні. Завдяки ретельному моніторингу і розвідці Україна готова до захисту.

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