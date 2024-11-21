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У Ростовській області місцеві поскаржилися на вибухи

У Ростовській області місцеві поскаржилися на вибухи

Росіяни поскаржилися на вибухи / Фото: pixabay.com

Ймовірно, це атака безпілотників.

У ніч проти 21 листопада 2024 року у Ростовській області РФ пролунали вибухи. 

Про це місцеві жителі повідомили у соціальних мережах.

Дуже гучно було начебто у Ростові, та лунала сирена у районі Північного

У місцевих пабліках розповідають про начебто "роботу ППО", за попередньо інформацією, через атаку дронів.

Нагадаємо, 67-й арсенал ГРАУ РФ вже був атакований на початку жовтня. Це найближчий до лінії фронту склад боєприпасів: він розташований за 114 км від кордону з Україною.

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