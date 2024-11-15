Дрони атакували Краснодарський край: що було ціллю

Окупанти кажуть, що працювала ППО.
У ніч проти 15 листопада безпілотники атакували Краснодарський край Росії.
Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.
За даними губернатора, збили аж 36 одиниць, найбільше - над Кримським районом.
Попередньою ціллю атаки міг бути військовий аеродром "Кримськ".
Зі слів губернатора, наразі відомо, що кілька БпЛА пошкодили покрівлю та скління будинків, а також автомобілі поруч.
У російському Міноборони заявили, що в ніч проти 15 листопада території РФ і окупованого Криму атакували понад 50 українських безпілотників, 36 з яких нібито збила російська ППО над Краснодарським краєм.
Нагадаємо, вночі 10 листопада у Брянську лунали вибухи. Зранку неспокійно було також у Підмосков'ї.
Читайте також: