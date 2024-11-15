Дрони атакували Краснодарський край: що було ціллю

У ніч проти 15 листопада безпілотники атакували Краснодарський край Росії.

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали.

За даними губернатора, збили аж 36 одиниць, найбільше - над Кримським районом.

Попередньою ціллю атаки міг бути військовий аеродром "Кримськ".

Зі слів губернатора, наразі відомо, що кілька БпЛА пошкодили покрівлю та скління будинків, а також автомобілі поруч.

У російському Міноборони заявили, що в ніч проти 15 листопада території РФ і окупованого Криму атакували понад 50 українських безпілотників, 36 з яких нібито збила російська ППО над Краснодарським краєм.

Нагадаємо, вночі 10 листопада у Брянську лунали вибухи. Зранку неспокійно було також у Підмосков'ї.

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