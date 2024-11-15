Економіка РФ 2025 року почне розвалюватися - ISW

Після повномасштабного вторгнення до України російська економіка навіть зростала. Але сьогодні уже цілком зрозуміло, що 2025 рік покладе цьому край.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як пишуть аналітики, нещодавня економічна політика Кремля вказує на те, що економіка РФ, швидше за все, зіштовхнеться із значними проблемами 2025 року. У зв'язку з цим російський диктатор Володимир Путін стурбований економічною стабільністю Росії у довгостроковій перспективі.

Зокрема, Кремль нещодавно ухвалив кілька рішень, спрямованих на скорочення витрат уряду РФ на поранених російських військових, боротьбу з інфляцією, а також вирішення довгострокових демографічних проблем, таких як низький рівень народжуваності та нестача робочої сили.

Така політика показує, що російська економіка не така стійка до західних санкцій, грошових обмежень і вартості військових дій, як про це говорить і стверджує російський уряд.

"Як результат, послідовна західна та міжнародна підтримка опору України на полі бою ще більше посилить економічні проблеми Росії", - зазначили експерти.

Раніше повідомлялося, що Володимир Путін змушений змінити спосіб ведення війни проти України через економічні проблеми та брак людських ресурсів.

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