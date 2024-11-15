Економіка РФ 2025 року почне розвалюватися - ISW

Економіка РФ та військові зусилля зазнають дедалі більшого навантаження.
Після повномасштабного вторгнення до України російська економіка навіть зростала. Але сьогодні уже цілком зрозуміло, що 2025 рік покладе цьому край.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
Як пишуть аналітики, нещодавня економічна політика Кремля вказує на те, що економіка РФ, швидше за все, зіштовхнеться із значними проблемами 2025 року. У зв'язку з цим російський диктатор Володимир Путін стурбований економічною стабільністю Росії у довгостроковій перспективі.
Зокрема, Кремль нещодавно ухвалив кілька рішень, спрямованих на скорочення витрат уряду РФ на поранених російських військових, боротьбу з інфляцією, а також вирішення довгострокових демографічних проблем, таких як низький рівень народжуваності та нестача робочої сили.
Така політика показує, що російська економіка не така стійка до західних санкцій, грошових обмежень і вартості військових дій, як про це говорить і стверджує російський уряд.
"Як результат, послідовна західна та міжнародна підтримка опору України на полі бою ще більше посилить економічні проблеми Росії", - зазначили експерти.
Раніше повідомлялося, що Володимир Путін змушений змінити спосіб ведення війни проти України через економічні проблеми та брак людських ресурсів.
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