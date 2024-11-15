После полномасштабного вторжения в Украину российская экономика даже росла. Но сегодня уже вполне понятно, что 2025 год положит конец этому.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны.

Как пишут аналитики, недавняя экономическая политика Кремля указывает на то, что экономика РФ, скорее всего, столкнется со значительными проблемами 2025 года. В этой связи российский диктатор Владимир Путин обеспокоен экономической стабильностью России в долгосрочной перспективе.

В частности, Кремль недавно принял несколько решений, направленных на сокращение расходов правительства РФ на раненых российских военных, борьбу с инфляцией, а также решение долгосрочных демографических проблем, таких как низкий уровень рождаемости и нехватка рабочей силы.

Такая политика показывает, что российская экономика не так устойчива к западным санкциям, денежным ограничениям и стоимости военных действий, как об этом говорит и утверждает российское правительство.

"Как результат последовательная западная и международная поддержка сопротивления Украины на поле боя еще больше усугубит экономические проблемы России", — отметили эксперты.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин вынужден изменить способ ведения войны против Украины из-за экономических проблем и нехватки человеческих ресурсов.

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