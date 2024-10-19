У Санкт-Петербурзі пролунали вибухи: що відомо

Мешканці Санкт-Петербурга 19 жовтня чули звуки вибухів. Так, було збито безпілотника.

Про це "Фонтанці" повідомили в екстрених службах.

У Санкт-Петербурзі лунають вибухи

"За наданою інформацією, БПЛА був збитий силами протиповітряної оборони. Загроз для населення немає", - пише "Фонтанка".

Також жителі повідомляють, що у Виборзькому та Приморському районах у Петербурзі зникла електроенергія.

Нагадаємо, у Курчатові, що на Курщині, лунають вибухи. Спалахнула пожежа, імовірно, біля місцевої AЕС.

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