У Брянську та Підмосков'ї лунали вибухи: що відомо

Вночі 10 листопада у Брянську лунали вибухи. Зранку неспокійно було також у Підмосков'ї.

Про це повідомляють у Мережі.

У Брянську та Підмосков'ї було неспокійно через атаку дронів

Попередньо, у Брянську атакована військова частина. Йдеться про 1060 центр матеріально-технічного забезпечення ЗС РФ.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, 8 безпілотників, що летіли на Москву, збито в Підмосков'ї. За даними ASTRA, це міські округи Раменське, Домодєдово та Коломна.

На місці атаки у Соф'їно спалахнули пожежі у житлових будинках. Також очевидці повідомляють про пожежу в районі Кратова під Жуковським. Даних про постраждалих наразі немає.

Нагадаємо, у ніч проти 9 листопада у Тульській області РФ прогриміли вибухи. У регіоні скаржились на атаку безпілотників.

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