У Брянській області атаковано арсенал Міноборони РФ: гримлять вибухи

На складі поблизу міста Карачев зберігалися боєприпаси, зокрема з КНДР, а також КАБи.

У Брянській області Росії спалахнула пожежа на складі боєприпасів після атаки невідомими безпілотниками в ніч проти 9 жовтня.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Жителі Брянської області скаржаться на "звуки безперервної детонації" і публікують у Мережі відео вибухів.

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У російських телеграм-каналах пишуть про роботу ППО у регіоні.

Як повідомив місцевий губернатор, у Брянській області начебто збили 12 безпілотників.

Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що поблизу міста Карачев було уражено найближчий до лінії фронту 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Склад боєприпасів розташований за 114 км від кордону з Україною.

"На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом", – написав Коваленко в Мережі.

У Брянській області загорівся склад боєприпасів і лунають вибухи

Нагадаємо, росіяни вночі заявили про вибухи у Брянську та велику кількість дронів над містом і областю.

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