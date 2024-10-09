У Брянській області атаковано арсенал Міноборони РФ: гримлять вибухи

На складі поблизу міста Карачев зберігалися боєприпаси, зокрема з КНДР, а також КАБи.
У Брянській області Росії спалахнула пожежа на складі боєприпасів після атаки невідомими безпілотниками в ніч проти 9 жовтня.
Про це повідомляють російські телеграм-канали.
Жителі Брянської області скаржаться на "звуки безперервної детонації" і публікують у Мережі відео вибухів.
У російських телеграм-каналах пишуть про роботу ППО у регіоні.
Як повідомив місцевий губернатор, у Брянській області начебто збили 12 безпілотників.
Водночас керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що поблизу міста Карачев було уражено найближчий до лінії фронту 67-й арсенал Головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Склад боєприпасів розташований за 114 км від кордону з Україною.
"На складі зберігалися боєприпаси, в тому числі з КНДР, також КАБи. Зазначу, що вони частково зберігалися під відкритим небом", – написав Коваленко в Мережі.
Нагадаємо, росіяни вночі заявили про вибухи у Брянську та велику кількість дронів над містом і областю.
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