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У тимчасово окупованому Криму лунала сирена: що сталося

У тимчасово окупованому Криму лунала сирена: що сталося

Сирена лунала не довго

Йдеться про сигнал небезпеки.

У ніч проти 9 жовтня 2024 року у тимчасово окупованому Криму прозвучав сигнал повітряної тривоги.

Йшлося про загрозу використання балістики. 

"У Севастополі включили сигнал "Балістика!" і одразу вимкнули", - повідомляють очевидці. 

Водночас місцеві окупанти побоюються використання ракет. 

Нагадаємо, в ніч проти 7 жовтня у Феодосії лунали вибухи. Радник підконтрольного РФ голови Криму Олег Крючков заявляв про займання на нафтобазі. Окупаційна влада Феодосії повідомляла про евакуацію понад тисячі мешканців міста.

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