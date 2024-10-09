У російському Єйську пролунали вибухи

Єйськ - важливий стратегічний вузол.
У Єйську Краснодарського краю Росії відбулися вибухи.
Про це повідомляють рос"ЗМІ".
Місцеві повідомляють, що у військовому містечку звучить сирена.
Зауважимо, що у Єйську розташований військовий аеродром армії РФ.
Нагадаємо, в ніч проти 21 червня 2024 року РФ сколихнули потужні вибухи. Дрони атакували одразу три райони у Краснодарському краї РФ: Темрюкський, Єйський та Сіверський. Зокрема, після нічної атаки на аеродром біля Єйська було зафіксовано кілька пожеж.