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У російському Єйську пролунали вибухи

У російському Єйську пролунали вибухи

У Єйську розташований військовий аеродром армії Росії. / Фото: Вікіпедія

Єйськ - важливий стратегічний вузол.

У Єйську Краснодарського краю Росії відбулися вибухи.

Про це повідомляють рос"ЗМІ". 

Місцеві повідомляють, що у військовому містечку звучить сирена.

Зауважимо, що у Єйську розташований військовий аеродром армії РФ.

Нагадаємо, в ніч проти 21 червня 2024 року РФ сколихнули потужні вибухи. Дрони атакували одразу три райони у Краснодарському краї РФ: Темрюкський, Єйський та Сіверський. Зокрема, після нічної атаки на аеродром біля Єйська було зафіксовано кілька пожеж.

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