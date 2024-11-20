Наші радари безсилі: у Молдові визнали, що не можуть збити дрони РФ

За словами міністра оборони країни, комплектація дронів не дозволяє бути виявленою радарами, що є в Молдови.

У Молдові наявні радари не мають можливостей ідентифікувати дрони, що пролітають над територією їхньої держави.

Про це заявив міністр оборони Молдови Анатолій Носатий, передає Realitatea.

Він прокоментував, що що дрон, який 19 листопада виявили поблизу торгівельного центру в Кишиневі, схожий на ті, що були знайдені раніше.

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"Це безпілотник, схожий на інші, які були знайдені за останні тижні. Очевидно, що він є частиною того ж рейду, який масово відбувся 10 листопада", – каже молдовський міністр оборони.

За його словами, комплектація дронів не дозволяє бути виявленою радарами, що є в Молдови.

"Я просто хочу зазначити, що комплектація (дронів – Ред.) насправді не дозволяє бути виявленим радарами, які у нас є на озброєнні. Вони до того ж мають доволі невелику відбивальну поверхню. Ці безпілотники мають дальність польоту 1000-1300 кілометрів, тому вони мають можливість перетинати територію України з місця запуску", – сказав Носатий.

Він уточнив, що радари, які зараз є на озброєнні армії Молдови, родом із 1960-1980-х років і призначалися зовсім для іншого виду війни.

Нагадаємо, що недавно у Молдові впали два російські безпілотники-приманки. Президентка Молдови Мая Санду запевнила, що дрони, виявлені на території Молдови, не становлять небезпеки для громадян.

Раніше військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому Молдова не збиває російські ракети, які порушують її повітряний простір.

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