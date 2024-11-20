Наши радары бессильны: в Молдове признали, что не могут сбить дроны РФ

По словам министра обороны страны, комплектация дронов не позволяет быть обнаружена радарами, которые есть у Молдовы.

В Молдове имеющиеся радары могут идентифицировать пролетающие над территорией их государства дроны.

Об этом заявил министр обороны Молдовы Анатолий Носатый, передает Realitatea.

Он прокомментировал, что дрон, который 19 ноября обнаружили вблизи торгового центра в Кишиневе, похож на найденные ранее.

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"Это беспилотник, похожий на другие, найденные за последние недели. Очевидно, что он является частью того же рейда, который массово состоялся 10 ноября", — говорит молдавский министр обороны.

По его словам, комплектация дронов не позволяет быть обнаруженной радарами, что есть в Молдове.

"Я просто хочу отметить, что комплектация (дронов – Ред.) на самом деле не позволяет быть обнаруженным радарами, которые у нас есть на вооружении. Они к тому же имеют довольно небольшую отражающую поверхность. Эти беспилотники имеют дальность полета 1000-1300 километров, поэтому они имеют возможность пересекать территорию Украины с места запуска", – сказал Носатый.

Он уточнил, что радары, находящиеся сейчас на вооружении армии Молдовы, родом с 1960-1980-х годов и предназначались совсем для другого вида войны.

Напомним, что недавно в Молдове упали два российских беспилотника-приманки. Президент Майя Санду заверила, что дроны, обнаруженные на территории Молдовы, не представляют опасности для граждан.

Ранее военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему Молдова не сбивает российские ракеты, нарушающие ее воздушное пространство.

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