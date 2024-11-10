В Молдове упали два российских беспилотника-приманки: как отреагировали власти

Молдова решительно осудила агрессивные вторжения и в очередной раз заявила об осуждении жестокой войны России против Украины после обнаружения двух российских БПЛА.

Об этом говорится в посту главы МИД Молдовы Михая Попшоя в соцсети "Х".

Дроны-приманки упали на территории Молдовы после ночной российской атаки Украины.

Глава МИД подтвердил, что приманки используют "в целях введения в заблуждение противовоздушной обороны Украины".

"Враждебные БпЛА подвергли опасности жизнь молдован, нарушив воздушное пространство Молдовы... Мы решительно осуждаем эти агрессивные вторжения и вновь заявляем об осуждении жестокой войны России против Украины", – сказал глава МИД Молдовы.

Напомним, войска РФ ежесуточно атакуют Украину " Шахедами " и применяют новые дешевые БПЛА из фанеры и пенопласта. Именно такие дроны отвлекают ПВО и мобильных огневых групп.

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