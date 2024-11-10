В Украине начали продавать "Шахеды" для праздников и детей: в ВСУ бьют тревогу

Пока Украина страдает от атак путинских дронов, некоторые из украинских интернет-магазинов пытаются заработать на продаже игрушечных "Шахедов", рекламируя их как "товары для праздника".

Как выяснил ТСН.ua, продавцы сделали следующее описание этого товара: "Пиньяту в виде дрона Shahed-136 можно наполнить разнообразными сладостями или мелкими сюрпризами-сувенирами и с удовольствием сбивать и разбивать ее, чтобы получить приз. Этот вид игры оценят как взрослые, да и дети!".

Продавец оценил эту игрушку в 1 тыс. грн., но отметил, что товара нет в наличии. На сайте компании отмечено, что они предлагают товары для праздников и считают себя лидерами в этой нише.

Еще один интернет-магазин предлагает детский конструктор, состоящий из игрушечной зенитки, фигурки "Шахеда" и двух солдат ВСУ. За эту игру продавец хочет получить чуть более 360 грн.

ТСН.ua поинтересовался мнением опытных военнослужащих ВСУ, непосредственно мнением военных Воздушных сил ВСУ и представительницы Института социальной и политической психологии НАПН Украины, кандидата психологических наук Ольги Плетки.

Жестоко, но есть нюанс

"У нас идет война, сейчас давать детям игрушки-шахеды – это жестоко и жестко. Мы травмированы войной и для нас это сейчас реальная угроза. Наша психика сейчас сопротивляется, защищается, поэтому не хочет видеть этого даже в игрушечном варианте", — говорит психолог Ольга Плетка.

И продолжает: "Но, игрушка является тем инструментом, который позволяет приобрести некоторые навыки. Вспомним, после окончания Второй мировой войны были игрушечные солдатики, танки, самолеты. Война была уже позади, но дети учились тому, что есть угроза. Дети учились защищать себя с помощью игрушечных войн.

О современных игрушках в виде "Шахедов" Ольга Плетка говорит следующее: "Сейчас у нас активная фаза войны, поэтому эту роль выполняют те же "Шахеды" и из-за моральных и физических травм, постоянную опасность, мы воспринимаем это болезненно. Но лет через 15 после завершения войны дети будут играть этими игрушками. Это будет нормой. Во время войны дети могут научиться тому, что "Шахеды" опасны, что возможно контролировать ситуацию, что ПВО сбивает эти "Шахеды". То есть позволить ребенку взаимодействовать с реальностью в игровой форме. Хорошо, что в играх есть победители и проигравшие. Каждый ребенок захочет быть победителем, а это добавит веры в победу в реальной войне".

Продавец предлагает детский конструктор с "Шахедом". Скриншот страницы интернет-магазина.

По словам специалиста, то, что сейчас есть такие игрушки — на это однозначного ответа нет.

"Я могу сказать, что эти игрушечные "Шахеды" создала умная голова, но немного рано — взрослое население не подготовлено к тому, что эти дроны становятся частью игры во время войны. С другой стороны, ребенок развивается в среде, где он живет. И игрушечные "Шахеды" являются хоть и угрозой, но являются той техникой, которую нужно знать, распознавать, научиться заботиться о своей безопасности в реальности. Минимум: выполнять правило "двух стен" или идти в укрытие при угрозе, не трогать обломки и детали дрона, если нашли их. Вспомните противоминную кампанию, когда СМИ показывали то, как выглядят мины и как себя вести, когда вы их нашли. Мягкая игрушка в виде "Шахеда" тоже может иметь просветительскую задачу, важно, чтобы родители объясняли это ребенку, а не просто покупали очередную новенькую забаву".

Отдельный "Шахед", с конфетами

Ольга Плетка говорит, что нужно четко разделять игрушечные "Шахеды", которые могут стать инструментом обучения от тех, которые являются атрибутом для праздника взрослых.

Продавец считает, что игрушка в виде Shahed может являться атрибутом праздника. Скриншот страницы интернет-магазина.

"Что касается игрушки в виде "Шахеда", которая рекламируется с пометкой "Товары для праздника" и которую наполняют конфетами, то это можно воспринимать как праздник для врага. Если это игрушка для взрослых, то выглядит как сарказм, как насмешка над теми людьми, которые могут погибнуть от такого же "Шахеда", насмешки над войной и гибелью. Во взрослой жизни мы не учимся взаимодействовать с "Шахедом" как игрушкой. То есть нужно четко разделять, что есть игрушки, с помощью которых дети могут чему-либо научиться, и игрушки для взрослых. Последнее — это игра на смертях, мягко говоря, неуместная игра. Производители предлагают направить свою ярость на уничтожение такого "Шахеда". Возможно, кому-то станет легче справиться со своим бессилием в условиях войны, но большая часть людей скорее ретравмируется, то есть добавит себе хлопот в необходимости поддержки собственного ментального здоровья", — говорит психолог.

И добавляет: "Для некоторых людей это очередной шок. Если такую игрушку увидит, например, отец, у которого от "Шахеда" погибла дочь, то спрогнозировать его состояние не составит труда. Вряд ли этот мужчина воспримет такую игрушку как игрушку. Эти подарки — дополнительное травмирование. Но, такая игрушка могла быть произведена с мотивацией, мол, смотрите, я не боюсь "Шахедов", однако повторюсь, мы не знаем, как отреагируют те люди, которые увидят такую игрушку".

Действующие военнослужащие с многолетним опытом, непосредственно представители Воздушных сил ВСУ в комментарии для ТСН.ua высказали такое свое мнение по поводу игрушечных "Шахедов": "Однозначного ответа о таких игрушках нет. Например, есть сувениры, изготовленные из частей российских ракет и в этом ничего плохого нет. Но такие сувениры обычно являются подарком от украинских военнослужащих нашим западным партнерам как напоминание о том, что в нашей стране идет война и дарятся бесплатно. О продаже мягких игрушек в виде "Шахеда" можно сказать, что на войне пытаются заработать не только коррупционеры, но и некоторые предприниматели".

В свою очередь, опытные военнослужащие из других структур ВСУ, комментируя то, что в Украине предприниматели продают игрушечные "Шахеды", настойчиво предостерегли родителей и привели в пример советы специалистов по противоминной деятельности.

"Есть совет, что, например, детям младшего школьного возраста недопустимо давать макеты любых взрывоопасных предметов. Речь идет не только о макетах "Шахедов", а о любых других. Если ребенок в реальной жизни найдет настоящий такой предмет, то может захотеть поиграть и подвергнуть себя опасности", — сообщил нам руководитель одного из управлений ВСУ.

В то же время специалисты в области психологии добавляют: "Ребенок дошкольного возраста еще не может сопоставить мягкую игрушку и реальный дрон между собой, однако приучать ребенка к наличию дрона как игрушки может быть неуместным в случаях пренебрежения безопасностью ребенка родителями".

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