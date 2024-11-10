В Україні почали продавати "Шахеди" для свят та дітей: у ЗСУ б’ють на сполох

Поки Україна потерпає від атак путінських дронів, деякі з українських інтернет-магазинів намагаються заробити на продажі іграшкових "Шахедів", рекламуючи їх як "товари для свята".

Як з’ясував ТСН.ua, продавці зробили такий опис цього товару: "піньяту у вигляді дрона Shahed-136 можно наповнити різноманітними солодощами або дрібними сюрпризами-сувенірами та із задоволенням збивати і розбивати її, щоб дістати приз. Цей вид гри оцінять як дорослі, так і діти!".

Продавець оцінив цю іграшку у 1 тис. грн., але зазначив, що товару немає в наявності. На сайті компанії зазначено, що вони пропонують товари для свят і вважають себе лідерами в цій ниші.

Ще один інтернет-магазин пропонує дитячий конструктор, який складається з іграшкової зенітки, фігурки "Шахеда" та двох солдатів ЗСУ. За цю гру продавець хоче отримати трохи більше 360 грн.

ТСН.ua поцікавився думкою досвідчених військовослужбовців ЗСУ, безпосередньо думкою військових Повітряних сил ЗСУ та представниці Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, кандидатки психологічних наук Ольги Плетки.

Жорстоко, але є нюанс

"У нас йде війна, зараз давати дітям іграшки-шахеди – це жорстоко та жорстко. Ми травмовані війною і для нас це зараз реальна загроза. Наша психіка зараз чинить опір, захищається, тому не хоче бачити цього навіть в іграшковому варіанті", — каже психологиня Ольга Плетка.

Та продовжує: "Але, іграшка є тим інструментом, який дозволяє придбати деякі навички. Згадаймо, після закінчення Другої світової війни були іграшкові солдатики, танки, літаки. Війна була вже позаду, але діти навчались тому, що є загроза. Діти навчались захищати себе за допомогою іграшкових війн".

Щодо сучасних іграшок у вигляді "Шахедів" Ольга Плетка каже наступне: "Зараз у нас активна фаза війни, тому цю роль виконують ті ж "Шахеди" і через моральні й фізичні травми, постійну небезпеку ми сприймаємо це болісно. Але років через 15 після завершення війни діти будуть грати цими іграшками. Це буде нормою. Інше питання — під час війни діти можуть навчитися тому, що "Шахеди" небезпечні, що можливо контролювати ситуацію, що ППО збиває ці "Шахеди". Тобто дозволити дитині взаємодіяти з реальністю в ігровій формі. Добре, що в іграх є переможці та переможені. Кожна дитина захоче бути переможцем, а це добавить віри у перемогу в реальній війні".

Продавець пропонує дитячий конструктор з "Шахедом". Скріншот зі сторінки інтернет-магазина.

За словами фахівчині, те, що зараз є такі іграшки — на це однозначної відповіді немає.

"Я можу сказати, що ці іграшкові "Шахеди" виробила розумна голова, але трохи зарано — доросле населення не підготовлене до того, що ці дрони стають часткою гри під час війни. З іншої сторони, дитина розвивається в середовищі, де вона живе. І іграшкові "Шахеди" є хоч і загрозою, але є тією технікою, яку треба знати, розпізнавати, навчитися дбати про свою безпеку в реальності. Мінімум: виконувати правило "двох стін" або йти до укриття за умови загрози та не чіпати уламки й деталі дрона, якщо знайшли їх. Пригадайте протимінну кампанію, коли ЗМІ показували те, як виглядають ті міни і як себе поводити, коли Ви їх знайшли. М’яка іграшка у вигляді "Шахеда" теж може мати просвітницьке завдання, важливо, щоб батьки пояснювали це дитині, а не просто купляли чергову новеньку забавку".

Окремий "Шахед", з цукерками

Ольга Плетка каже, що треба чітко розділяти іграшкові "Шахеди", які можуть стати інструментом навчання від тих, які є атрибутом для свята дорослих.

Продавець вважає, що іграшка у вигляді Shahed може бути атрибутом свята. Скріншот зі сторінки інтернет-магазина.

"Щодо іграшки у вигляді "Шахеда", яка рекламується з позначкою "Товари для свята" та яку наповнюють цукерками, то це можливо сприймати як свято для ворога. Якщо це іграшка для дорослих, то виглядає як сарказм, як насміхання над тими людьми, які можуть загинути від такого ж "Шахеда", глузування над війною та загибеллю. В дорослому житті ми не навчаємось взаємодіяти з "Шахедом" як іграшкою. Тобто треба чітко розділити, що є іграшки, за допомогою яких діти можуть чомусь навчитись, і іграшки для дорослих. Останнє — це гра на смертях, м’яко кажучи, недоречна гра. Виробники пропонують направити свою лють на знищення такого "Шахеда". Можливо комусь стане легше впоратися зі своїм безсиллям в умовах війни, але більша частина людей скоріше ретравмується, тобто добавить собі клопоту в потребі підтримки власного ментального здоров’я", — каже психологиня.

Та додає: "Для деяких людей це черговий шок. Якщо таку іграшку побачить, наприклад, батько, у якого від "Шахеда" загинула донька, то спрогнозувати його стан буде не важко. Навряд чи цей чоловік сприйме таку іграшку як іграшку. Ці подарунки — додаткове травмування. Але, така іграшка могла бути вироблена з мотивацією, мовляв, дивитесь, я не боюсь "Шахедів", однак повторюсь, ми не знаємо, як відреагують ті люди, які побачать таку іграшку".

Діючі військовослужбовці з багаторічним досвідом,безпосередньо представники Повітряних сил ЗСУ в коментарі для ТСН.ua висловили таку свою думку щодо іграшкових "Шахедів": "Однозначної відповіді щодо таких іграшок немає. Наприклад, є сувеніри, які виготовлені з частин російських ракет і в цьому нічого поганого немає. Але такі сувеніри зазвичай є подарунком від українських військовослужбовцям нашим західним партнерам як нагадування про те, що в нашій країні йде війна та даруються безкоштовно. Щодо продажу м’яких іграшок у вигляді "Шахеда", то можно сказати, що на війні намагаються заробити не тільки корупціонери, але й деякі підприємці".

Своєю чергою, досвідчені військовослужбовці з інших структур ЗСУ, коментуючи те, що в Україні підприємці продають іграшкові "Шахеди", наполегливо застерегли батьків та навели в якості прикладу поради фахівців з протимінної діяльності.

"Є порада, що, наприклад, дітям молодшого шкільного віку недопустимо давати макети будь-яких вибухонебезпечних предметів. Йдеться не тільки про макети "Шахедів", а про будь-які. Якщо дитина в реальному житті знайде справжній такий предмет, то може захотіти погратись та наразити себе на небезпеку", — повідомив нам керівник одного з управлінь ЗСУ.

В той же час фахівці з психології додають: "Дитина дошкільного віку ще не може співставити м’яку іграшку та реальний дрон між собою, однак призвичаювати дитину до наявності дрона як іграшки може бути недоречним у випадках нехтування безпекою дитини батьками".

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