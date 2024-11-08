Британська розвідка дала невтішний прогноз щодо атак "Шахедами" по Україні

Кількість застосованих ворогом БпЛА суттєво зростає вже третій місяць поспіль.

Росія змогла наростити виробництво ударних безпілотників та збільшила інтенсивність атак по Україні. Вирішити цю проблему найближчим часом буде важко.

Про це Міноборони Великої Британії повідомило в Мережі.

У британській розвідці зауважили, що протягом жовтня російськи запустили по Україні 2000 дронів-камікадзе. Це приблизно на 700 більше, ніж у вересні. Кількість застосованих ворогом безпілотників суттєво зростає вже третій місяць поспіль.

Темпи російських ударів постійно зростають від середини 2024 року завдяки інвестиціям росіян, що тривають, у низку дронів, а також завдяки диверсифікації постачань і розширенню стартових майданчиків.

Протягом першого тижня листопада темпи нальотів ворожих БпЛА на Україну залишалися високими та відповідали останнім тижням жовтня.

"Оскільки стартові майданчики досить прості і їх легко відновити у разі атак, якщо виробництво залишиться безперешкодним, основним обмежувальним фактором для операцій російських дронів-камікадзе, швидше за все, є людські ресурси щодо пускових потужностей. Цілком імовірно, що високі показники, що спостерігаються у вересні та жовтні, стануть нормою", – прогнозують у британській розвідці.

Нагадаємо, в ніч проти 8 листопада РФ завдала удару по Україні ракетою "Іскандер-М", чотирма ракетами Х-59/69, 92 дронами типу Shahed та безпілотниками невстановленого типу.

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