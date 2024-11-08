Нічний удар по Україні: росіяни запустили ракети та "Шахеди"

Сьогодні вночі росіяни знову влаштували повітряну атаку по Україні.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Ростовської області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Бєлгородської області, 92 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Ворожа тактична авіація завдала ударів керованими авіабомбами по Харківщині та Сумщині", - йдеться у повідомленні.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 4-х керованих авіаційних ракет Х-59/69 та 62-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Київській, Сумській, Харківській, Полтавській, Кіровоградській, Житомирській, Чернігівській, Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

26 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України. Один — в повітряному просторі України.

"Внаслідок нічної російської атаки є постраждалі, пошкоджено будинки та майно мирних мешканців на Одещині, Харківщині, Сумщині та Хмельниччині", - додали у відомстві.

Нагадаємо, росіяни вгатили по житловому будинку в Одесі, є загиблі та постраждалі.

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