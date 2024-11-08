Ночной удар по Украине: россияне запустили ракеты и "Шахеды"

Сегодня ночью россияне снова устроили воздушную атаку по Украине.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Ростовской области, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Белгородской области, 92 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа. Вражеская тактическая авиация нанесла удары Харьковщине и Сумской области", — говорится в сообщении.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 4-х управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62-х вражеских БПЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

26 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины. Один – в воздушном пространстве Украины.

"В результате ночной российской атаки есть пострадавшие, повреждены дома и имущество мирных жителей на Одесчине, Харьковщине, Сумщине и Хмельнитчине", — добавили в ведомстве.

Напомним, россияне ударили по жилому дому в Одессе, есть погибшие и пострадавшие.

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