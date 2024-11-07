Майже половина запущених Росією БпЛА – це дрони-приманки – Ігнат

Безпілотники-приманки імітують боєголовку "Шахеда".
Окрім різкого збільшення кількості атак безпілотниками по Україні, Росія почала використовувати дрони-приманки без боєголовок, щоб перевантажити ППО.
Про це повідомляє CNN з посиланням на ексречника Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната.
За словами Ігната, ворожі безпілотники-приманки несуть "надруковану на 3D-принтері кулю, загорнуту у фольгу", щоб імітувати боєголовку "Шахеда".
Ці дешевші дрони заплутують українську протиповітряну оборону, адже вона може збивати приманки замість тих безпілотників, що несуть смертельну боєголовку.
За словами ексречника Повітряних сил, зараз БпЛА-приманки становлять майже половину від усіх російських дронів, випущених по Україні.
Нагадаємо, в ніч проти 7 листопада Росія влаштувала чергову масовану атаку дронами по Україні. Ворог запустив 106 безпілотників "Шахед" та дронів невстановленого типу.
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