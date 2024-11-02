Масовані атаки "Шахедів" на Україну: експерт пояснив мету росіян

Росіяни намагаються зробити масовані удари "Шахедів" по Україні ледь не щоденними.

Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його прогнозом, такі атаки мають як військові цілі заради економії ракет, так і розвідувальні.

Крім того, це спроба постійного психологічного тиску на населення, з метою зламати мотивацію до спротиву.

"Втім, нові способи збиття шахедів на підході. Все буде Ок", - додав Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, о 4.54 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників. У столиці лунають вибухи.

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