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Масовані атаки "Шахедів" на Україну: експерт пояснив мету росіян

Масовані атаки "Шахедів" на Україну: експерт пояснив мету росіян

Реальний розмір російського “шахеда” — 3,5 метри в довжину, вага — 200 кг / Фото: ТСН.ua

Ворон знову атакував столицю.

Росіяни намагаються зробити масовані удари "Шахедів" по Україні ледь не щоденними.

Про це пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

За його прогнозом, такі атаки мають як військові цілі заради економії ракет, так і розвідувальні.

Крім того, це спроба постійного психологічного тиску на населення, з метою зламати мотивацію до спротиву.

"Втім, нові способи збиття шахедів на підході. Все буде Ок", - додав Коваленко.

Нагадаємо, сьогодні, 2 листопада, о 4.54 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу російських ударних безпілотників. У столиці лунають вибухи.

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