Нова дата: коли в Україні відзначатимуть День ракетних військ і артилерії

В Україні День ракетних військ і артилерії тепер відзначатимуть 4 грудня - у День вшанування святої Варвари.

Про це йдеться в указі Президента України №748/2024 від 2 листопада 2024 року.

Зазначається, що з цією ініціативою виступило командування ракетних військ і артилерії.

"У європейській традиції покровителькою артилеристів вважається свята Варвара — одна з найшанованіших святих в українській християнській культурі. У її життєписі є подія, пов'язана з блискавкою та громом, що символізують потужну руйнівну силу артилерійських гармат", - йдеться в повідомленні.

Чому святу Варвару вважаю покровителькою артилеристів

Згідно з переказом, Варвара була дочкою багатого язичника Діоскора. Коли вона прийняла християнство, батько розгнівався і власноруч стратив її. Але відразу після цього загримів грім, вдарила блискавка, і Діоскор загинув на місці. Відтоді блискавка і грім стали символом покровительства святої Варвари над усіма, хто має справу з вибухами та потужною зброєю. Тому в середньовіччі артилеристи стали вважати її своєю заступницею.



"В Україні свята Варвара вшановується з давніх-давен. За переказом, 1108-го року її мощі привезла на українські землі дружина київського князя Святополка — дочка візантійського імператора, також Варвара. Також варто згадати практику вшанування святої Варвари як покровительки артилеристів у збройних силах різних країн, зокрема Іспанії, Франції, Польщі та США", - вказано в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 2 листопада безпілотники атакували Київ. Попередньо, у столиці зафіксовано падіння уламків вже в шести районах. Є потерпілі.

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