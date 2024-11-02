Новая дата: когда в Украине будут отмечать День ракетных войск и артиллерии

В Украине День ракетных войск и артиллерии теперь будут отмечать 4 декабря — в День святой Варвары.

Об этом идет речь в указе Президента Украины №748/2024 от 2 ноября 2024 года.

С этой инициативой выступило командование ракетных войск и артиллерии.

"В европейской традиции покровительницей артиллеристов считается святая Варвара — одна из самых почитаемых святых в украинской христианской культуре. В ее жизнеописании есть событие, связанное с молнией и громом, символизирующим мощную разрушительную силу артиллерийских орудий", — говорится в сообщении.

Почему святую Варвару считают покровительницей артиллеристов

Согласно преданию, Варвара была дочерью богатого язычника Диоскора. Когда она приняла христианство, отец разгневался и собственноручно казнил ее. Но сразу после этого загремел гром, грянула молния, и Диоскор погиб на месте. С этого момента молния и гром стали символом покровительства святой Варвары над всеми, кто имеет дело со взрывами и мощным оружием. Поэтому в средневековье артиллеристы стали считать ее своей покровительницей.



"В Украине святая Варвара почитается с давних времен. По преданию, в 1108 году ее мощи привезла на украинские земли жена киевского князя Святополка — дочь византийского императора, также Варвара. Также стоит вспомнить практику чествования святой Варвары как покровительницы артиллеристов из разных артиллеристов стран, включая Испанию, Францию, Польшу и США", — указано в сообщении.

Напомним, утром 2 ноября беспилотники атаковали Киев. Предварительно в столице зафиксировано падение обломков уже в шести районах. Есть потерпевшие.

Читайте также: