Безугла пояснила, чому "Шахеди" збивають гірше

Народна депутатка Мар'яна Безугла пояснила причини зменшення кількості збитих російських безпілотників.

Про це вона написала у своєму Telegram.

"Шахеди стали збивати гірше, помітили? ППО переводять у піхоту", - написала нардепка.

Раніше Мар'яна Безугла заявляла, що Генеральний штаб Збройних сил України також розпорядився перевести п'яту частини медиків із військових госпіталів у піхотні бригади.

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