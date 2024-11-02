Безугла пояснила, чому "Шахеди" збивають гірше

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила про зниження ефективності знищення російських дронів-камікадзе "Шахед".
Народна депутатка Мар'яна Безугла пояснила причини зменшення кількості збитих російських безпілотників.
Про це вона написала у своєму Telegram.
"Шахеди стали збивати гірше, помітили? ППО переводять у піхоту", - написала нардепка.
Раніше Мар'яна Безугла заявляла, що Генеральний штаб Збройних сил України також розпорядився перевести п'яту частини медиків із військових госпіталів у піхотні бригади.
Читайте також: