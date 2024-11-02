Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Безугла пояснила, чому "Шахеди" збивають гірше

Безугла пояснила, чому "Шахеди" збивають гірше

Народнна депутатка Мар'яна Безугла / Фото: Facebook Мар'яни Безуглої

Народна депутатка Мар'яна Безугла заявила про зниження ефективності знищення російських дронів-камікадзе "Шахед".

Народна депутатка Мар'яна Безугла пояснила причини зменшення кількості збитих російських безпілотників.

Про це вона написала у своєму Telegram.

"Шахеди стали збивати гірше, помітили? ППО переводять у піхоту", - написала нардепка.

Раніше Мар'яна Безугла заявляла, що Генеральний штаб Збройних сил України також розпорядився перевести п'яту частини медиків із військових госпіталів у піхотні бригади.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Наступна публікація