Безуглая объяснила, почему "Шахеды" сбивают хуже

Народная депутат Марьяна Безугла заявила о снижении эффективности уничтожения российских дронов-камикадзе "Шахед".
Народная депутат Марьяна Безугла объяснила причины уменьшения количества сбитых российских беспилотников.
Об этом она написала в своем Telegram.
"Шахеды стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту", – написала нардеп.
Ранее Марианна Безугла заявляла, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины также распорядился перевести пятую часть медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.
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