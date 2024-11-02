Безуглая объяснила, почему "Шахеды" сбивают хуже

Народная депутат Марьяна Безугла объяснила причины уменьшения количества сбитых российских беспилотников.

Об этом она написала в своем Telegram.

"Шахеды стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту", – написала нардеп.

Ранее Марианна Безугла заявляла, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины также распорядился перевести пятую часть медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

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