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Безуглая объяснила, почему "Шахеды" сбивают хуже

Безуглая объяснила, почему "Шахеды" сбивают хуже

Народная депутат Марьяна Безуглая / Фото: Facebook Марьяны Безуглой

Народная депутат Марьяна Безугла заявила о снижении эффективности уничтожения российских дронов-камикадзе "Шахед".

Народная депутат Марьяна Безугла объяснила причины уменьшения количества сбитых российских беспилотников.

Об этом она написала в своем Telegram.

"Шахеды стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту", – написала нардеп.

Ранее Марианна Безугла заявляла, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины также распорядился перевести пятую часть медиков из военных госпиталей в пехотные бригады.

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