Военный назвал критическую проблему, из-за которой Украина теряет территории

На фронте критично не хватает пехоты. Если в ближайшее время ситуация не изменится, Украина продолжит терять территории.

Об этом военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев заявил в эфире Киев24.

"На сегодняшний день это никакой уже не секрет, что есть серьезная нехватка пехоты. Об этом все понимают, поэтому очень серьезно обсуждаются вопросы мобилизации — как мобилизовать еще дополнительно около 200-300 тысяч человек", — отметил военный.

По его словам, именно недостаток пехоты приводит к тому, что, несмотря на значительные потери противника от украинских дронов и артиллерии, враг все же продвигается вперед.

"Позиции — и территорию, и блиндажи, и окопную линию держит именно пехота. Поэтому мы наблюдаем сегодня картинку, что, условно, дронами FPV, нашей артиллерией, всеми нашими средствами поражения потери враг несет. Но линия движется", — объяснил Иевлев.

В то же время, он отметил, что ТЦК уже активизировали работу по пополнению личного состава.

"Мы очень ждем на фронте, пока прибудет это пополнение. Выходят бригады на восстановление и так далее. Будем надеяться, что эта ситуация немного урегулируется. Потому что если нет, то динамика в дальнейшем будет такая же, как вы наблюдаете сегодня", — отметил военный.

Напомним, ранее украинский военный, заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин также заявил, что сейчас на фронте сложилась тяжелая и очень сложная ситуация. Продвижение войск Российской Федерации может иметь очень серьезные последствия.

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