Нічна атака "Шахедів": які області України атакувала РФ

У низці областей працювала ППО.
Сьогодні вночі росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряних силах України.
"Ворог завдав удару 106 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, ТОТ Криму", - йдеться у повідомленні.
Станом на 12:00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.
25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.
Нагадаємо, "Шахеди" вночі атакували низку областей України. Особливо постраждали Київ та Одеса.
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