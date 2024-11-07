Нічна атака "Шахедів": які області України атакувала РФ

У низці областей працювала ППО.

Сьогодні вночі росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

"Ворог завдав удару 106 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, ТОТ Криму", - йдеться у повідомленні.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА у Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України.

Нагадаємо, "Шахеди" вночі атакували низку областей України. Особливо постраждали Київ та Одеса.

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