Ночная атака "Шахедов": какие области Украины атаковала РФ

Сегодня ночью россияне снова атаковали Украину ударными беспилотниками.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

"Враг нанес удар 106 ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками неустановленного типа по направлениям Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, ВОТ Крыма", — говорится в сообщении.

По состоянию на 12:00 подтверждено сбитие 74-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Херсонской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской и Черниговской областях.

25 вражеских беспилотников локационно потеряно в разных регионах Украины.

Напомним, "Шахеды" ночью атаковали ряд областей Украины. Особо пострадали Киев и Одесса.

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