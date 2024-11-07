Россияне ударили КАБами по Сумщине: погибла работник АЗС

Оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямпольской громады.

О последствиях сообщили в ОВА Сумской области.

"Повреждена многоэтажка, железнодорожная инфраструктура, уничтожена АЗС. В результате атаки врага погибла 33-летняя сотрудница АЗС, еще одна женщина — 53-летняя работница "Укрзализныци" — получила ранения", — говорится в сообщении.

Напомним, российские войска ночью и утром 22 октября массированно ударили по Сумам "Шахедами", а именно – по многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Погибли три человека.

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