Россияне ударили КАБами по Сумщине: погибла работник АЗС

В регионе гремели взрывы.
Оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы на гражданскую инфраструктуру Ямпольской громады.
О последствиях сообщили в ОВА Сумской области.
"Повреждена многоэтажка, железнодорожная инфраструктура, уничтожена АЗС. В результате атаки врага погибла 33-летняя сотрудница АЗС, еще одна женщина — 53-летняя работница "Укрзализныци" — получила ранения", — говорится в сообщении.
Напомним, российские войска ночью и утром 22 октября массированно ударили по Сумам "Шахедами", а именно – по многоквартирному дому и объектам критической инфраструктуры. Погибли три человека.
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