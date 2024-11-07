Росіяни вгатили КАБами по Сумщині: загинула працівниця АЗС

У регіоні гриміли вибухи.
Окупанти скинули дві керовані авіабомби на цивільну інфраструктуру Ямпільської громади.
Про наслідки повідомили в ОВА Сумської області.
"Пошкоджено багатоповерхівку, залізничну інфраструктуру, знищено АЗС. Унаслідок атаки ворога загинула 33-річна співробітниця АЗС, ще одна жінка – 53-річна працівниця "Укрзалізниці" - отримала поранення", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські війська вночі та вранці 22 жовтня масовано вдарили по Сумах "Шахедами", а саме – по багатоквартирному будинку і об'єктах критичної інфраструктури. Загинули троє людей.
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