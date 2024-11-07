Аналітики назвали місця на фронті, де ворог просунувся й атакує

Російські війська 6 листопада просунулися на декількох напрямках: Куп'янському, Сватовому, Покровському, Курахівському та Вугледарському.

Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, 6 листопада російські війська продовжували наступальні дії на Торецькому напрямку, однак підтвердженого просування не було.

Крім того, росіяни просунулися на Покровському напрямку, зокрема на південний схід.

Російські війська також просунулися в напрямку Курахового. На геолокаційних кадрах видно, як росіяни підіймають свій прапор у північно-західній Степанівці, що вказує на те, що вони нещодавно захопили цей населений пункт.

Росіяни просунулися в районі Вугледара. Геолокаційні кадри показують, як російські сили здійснюють два посилених механізованих штурми біля Антонівки та Богоявленки. Також російські війська просувалися на південний захід від Трудового.

"На півдні російські війська 6 листопада продовжували наступальні дії на заході Запорізької області, але не просунулися. Так само – поблизу островів дельти річки Дніпро", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, аналітик видання BILD Юліан Рьопке заявив про загрозу для ЗСУ потрапити в котел навколо міста Курахове.