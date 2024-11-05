Українській армії загрожує котел на Донеччині: аналітик BILD про серйозну загрозу

Російські війська вийшли з північного сходу до берегів Курахівського водосховища в Донецькій області. Одночасно окупанти просуваються до нього з південного заходу з боку Вугледара.

Про це повідомив експерт BILD з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

З його слів, саме через, якщо ЗСУ не відступлять, то над ними з'явилася загроза потрапляння в казан навколо міста Курахове.

"Оскільки Україні не вистачає резервів і "другої" лінії оборони в цьому районі, просування росіян залишається на рівні близько 2 км на добу. Це створює загрозу ще одного котла. Українська армія, швидше за все, уникне цієї загрози ще одним масштабним відступом приблизно з 20 населених пунктів на південний схід від села Андріївка", - пише Рьопке.

Загроза оточення ЗСУ. Фото: BILD.

Нагадаємо, раніше Юліан Рьопке повідомляв, що Україна може втратити контроль над Донбасом. В українських військових забирає багато сил те, що разом з обороною Донеччини тисячі військових солдатів ЗСУ утримують ще й російську Курську область.

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