У Польщі затримали шпигуна, який родом з Львова: що відомо

У Польщі затримали шпигуна, який роками збирав інформацію для білоруської розвідки. Чоловік родом з Львова, проте мав білоруське громадянство.

Про це пише польське видання Onet.

Воєводська прокуратура в Любліні передала до суду обвинувальний акт проти Миколи М. - громадянина Білорусі звинувачують у шпигунстві на користь іноземних розвідок. Він збирав інформацію, що стосується, зокрема, військових повітряних операцій. У цьому йому допомагав громадянин Польщі Бернард С. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Слідчі звинувачують білоруса в участі в діяльності спецслужб, що діють в інтересах Республіки Білорусь, спрямованій проти Республіки Польща. Поляк, у свою чергу, допомагав йому переховуватися.

Білорус від 2018 до 2023 рр. стежив за місцевим аеродромом та операціями, які там відбувались. Крім того він збирав інформацію про залізничну інфраструктуру та пересування військової техніки, а також проводив розвідку об'єктів і транспортних засобів, що перебувають у розпорядженні Агентства внутрішньої безпеки, розташованих і використовуваних у Білій Підляській.

Затриманий також здійснював діяльність, "спрямовану на з'ясування діяльності польських спецслужб щодо вербування інших білоруських громадян для її реалізації, а також організував канал зв'язку зі співробітниками Комітету державної безпеки Республіки Білорусь".

Миколі М. було пред'явлено звинувачення за статтею 130 ч. 1 Кримінального кодексу. 1 Кримінального кодексу, яка стосується шпигунства.

"Допитаний як підозрюваний, Микола М. визнав, що вчинив інкриміноване йому діяння. Він дав пояснення, що підтверджують обставини, викладені в обвинуваченні. Микола М. перебуває під тимчасовим арештом з 1 березня 2023 року", - повідомила прокурорка Беата Сик-Янковська, речниця Регіональної прокуратури в Любліні.

У свою чергу, затриманий 59-річний Бернард Ш. є польським пенсіонером, який у період з 2018 по 2023 рік допомагав громадянину Білорусі, організовуючи його перебування в Польщі у вигляді надання йому місця проживання. Він зізнався у злочині.

Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомляє, що обидва чоловіки мали широкі контакти, як комерційні, так і соціальні. Микола М., який народився у Львові, вільно володів польською мовою і вважався фахівцем у галузі залізничного транспорту.

Нагадаємо, у Польщі звинуватили Зеленського у втягуванні країни у війну.

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