Дональд Туск назвав, від кого залежить майбутнє Європи

Прем'єр вважає, що вибори в США не мають значного впливу на те, що буде відбуватися у Європі.

Майбутнє Європи залежить не від президентських виборів у Сполучених Штатах Америки, а - від неї самої.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Гарріс чи Трамп? Дехто стверджує, що майбутнє Європи залежить від американських виборів, хоча в першу чергу воно залежить від нас. За умови, що Європа нарешті подорослішає і повірить у власні сили", - заявив очільник уряду Польщі.

За словами Туска, незалежно від результату виборів у США, "ера геополітичного аутсорсингу закінчилася".

Нагадаємо, Reuters повідомляє, що кандидат від республіканців на виборах президента США Дональд Трамп може спробувати передчасно заявити про перемогу, як він це зробив 2020-го. Демократи готують оперативну відповідь на випадок такого розвитку подій.

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