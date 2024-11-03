В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

Пізно ввечері 3 листопада в низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил.

Повітряна тривога охопила майже всю країну. Не "почервоніли" лише західні регіони та Вінницька і Запорізька області.

Мапа тривог станом на 23:00 неділі, 3 листопада.

Зазначається, що БпЛА фіксують у кількох регіонах. Зокрема, в Одеській, Чернігівській, Черкаській областях, а також на Київщині - курсом на столицю.

Як повідомляли ПС, ввечері 3 листопада росіяни знову запустили "Шахеди". Зокрема, до повітряного простору країни вони увійшли із півночі.

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