В Україні оголошено повітряну тривогу: що відомо

Існує загроза дронів.
Пізно ввечері 3 листопада в низці областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
Про це повідомляє Командування Повітряних сил.
Повітряна тривога охопила майже всю країну. Не "почервоніли" лише західні регіони та Вінницька і Запорізька області.
Зазначається, що БпЛА фіксують у кількох регіонах. Зокрема, в Одеській, Чернігівській, Черкаській областях, а також на Київщині - курсом на столицю.
Як повідомляли ПС, ввечері 3 листопада росіяни знову запустили "Шахеди". Зокрема, до повітряного простору країни вони увійшли із півночі.
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