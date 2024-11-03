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У Запоріжжі пролунав вибух

Дата публікації
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297
Час на прочитання
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У Запоріжжі пролунав вибух

Фото: Associated Press

доповнюється

У Запоріжжі пролунав вибух

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